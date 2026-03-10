Tusenvis av forfattere publiserer "tomme" bøker i protest mot AI og opphavsrett

HQ

Rundt 10 000 forfattere har gitt ut en "tom" bok i protest mot at selskaper som driver med kunstig intelligens, bruker arbeidene deres uten tillatelse eller betaling. Boken, som har fått tittelen Don't Steal This Book, inneholder kun en liste over bidragsyternes navn og blir delt ut på bokmessen i London.

Som det heter på sosiale medier:

I dag publiserer vi Don't Steal This Book - en (stort sett) tom bok fra nesten 10 000 forfattere, som protesterer mot AI-selskapenes tyveri av deres arbeid. Den britiske regjeringen vurderer å endre opphavsrettsloven til fordel for AI-selskaper. Don't Steal This Book oppfordrer dem til å la være.

Bortsett fra listen over forfattere som er involvert, er boken tom, noe som representerer effekten regjeringens planer vil ha på forfatternes levebrød. Vi deler ut 1000 gratis eksemplarer på London Book Fair i løpet av de neste dagene. Hvis du er der, plukk opp et eksemplar!

En stor takk til de tusenvis av forfattere som har deltatt.

Blant forfatterne som støtter kampanjen, finner vi Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory og Richard Osman. Initiativet ble organisert av komponisten og kampanjeaktivisten Ed Newton-Rex, som hevder at AI-selskaper trener opp modellene sine på opphavsrettsbeskyttet materiale uten samtykke.

Protesten kommer samtidig som den britiske regjeringen forbereder seg på å offentliggjøre en vurdering av de foreslåtte endringene i opphavsrettsloven som vil påvirke utviklingen av kunstig intelligens. Kreative fagpersoner har uttrykt bekymring for at nye regler kan gjøre det mulig for AI-selskaper å bruke opphavsrettsbeskyttet arbeid med mindre forfatterne eksplisitt velger bort dette, et forslag som har utløst sterk motstand i hele forlags- og kunstbransjen.