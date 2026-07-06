Tusenvis av mennesker marsjerer i Teheran under Ali Khameneis begravelse og krever hevn mot USA og Israel

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Den ukelange begravelsen for den iranske øverste lederen Ali Khamenei, som ble drept av USA og Israel 28. februar – noe som utløste den pågående krigen med Iran – nådde sitt høydepunkt mandag, med en 12-timers prosesjon gjennom Teherans gater. Dette er ukens største begivenhet, med religiøse seremonier hver dag i flere iranske byer, og begravelsesprosesjonen vil senere denne uken bevege seg videre til Irak.

Store folkemengder av sørgende, som teller hundretusener, følger kistene i prosesjonen, som også inneholder fire av hans familiemedlemmer som ble drept i luftangrepene, mens mange krever hevn mot USA og bærer plakater med bilder av USAs president Donald Trump, USAs visepresident JD Vance, USAs forsvarsminister Pete Hegseth eller Israels statsminister Benjamin Netanyahu, med tekster som lyder «det vil flyte blod», ifølge Reuters.

Irans hærsjef, generalmajor Amir Hatami, sa at «de som begikk denne forbrytelsen, må vite at det iranske folket og oss alle aldri vil gi opp vår kamp for og krav om rettferdighet», ifølge Irans statlige Press TV, via Al Jazeera.

Det anslås at millioner av mennesker i Iran og Irak vil sørge over ayatollahen. Sist Iran holdt begravelse for en øverste leder, i løpet av to dager i juni 1989, deltok anslagsvis 10 millioner mennesker, en sjettedel av landets befolkning. Tre av Khameneis sønner deltok i seremonien mandag, men ikke hans etterfølger Mojtaba Khamenei, av sikkerhetsmessige årsaker.