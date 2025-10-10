Tusenvis av mennesker samles i Manchesters gater for å ta et siste farvel med Ricky Hatton

HQ

Tusenvis av mennesker samlet seg i Manchesters gater for å ta et siste farvel med Ricky Hatton, den britiske bokseren som gikk bort i september i fjor, 46 år gammel. Hatton var en av de beste bokserne i sin generasjon, den samme som Floyd Mayweather og Manny Pacquiao, og uten tvil den beste britiske bokseren gjennom tidene, med VM-titler i lettweltervekt og weltervekt, og det var forventet at han skulle gjøre comeback i år.

Hans plutselige død sjokkerte bokseverdenen, og spesielt byen Manchester, der Hatton var et ikon. Et bevis på det er at tusenvis av mennesker samlet seg for å følge prosesjonen gjennom Manchesters gater, som krysset flere viktige steder for Hatton, som Cheshire Cheese pub, Harehill Tavern eller The New Inn, der Hatton pleide å gå, Hatton's Gym og Etihad Stadium for Manchester City, fotballklubben Hatton støttet, før den gikk til Manchesters katedral.

Begravelseskortegen ble ledet av varebilen fra sitcom-serien Only Fools and Horses fra 1981. Hatton var en så stor fan at han kjøpte varebilen og pleide å kjøre den rundt i byen, ifølge BBC.

Mange av hans tidligere boksekolleger deltok i begravelsen, som Frazer Clarke og Natasha Jonas, brødrene Tyson og Tommy Fury, de tidligere bokserne Amir Khan, Scott Welch, Frank Bruno, Barry McGuigan og Anthony Crolla. Blant de andre som var til stede, var Liam Gallagher fra Oasis, som Hatton var en stor fan av, samt den tidligere Mannchester United-spissen Wayne Rooney, komikeren Paddy McGuinness og skuespilleren Dean Gaffney.

I tillegg til bokseferdighetene sine var Ricky Hatton respektert for sin karisma, vennlighet og sitt engasjement for psykisk helse, etter å ha slitt med depresjon. En av hans siste videoopptredener var en video som ble sendt til en 10-åring som ble mobbet på skolen.