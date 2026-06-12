Tusenvis demonstrerer i Mexico under VM-åpningen: Lærere og pårørende til savnede i narkotikakrigen

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Den vellykkede åpningen av VM 2026 i Mexico City og Guadalajara falt sammen med protester og sivile uroligheter mot regjeringen, i håp om å få større synlighet nå som hele verden følger fotballturneringen, i en rekke demonstrasjoner som endte i sammenstøt med politiet.

Torsdag marsjerte tusenvis av lærere og aktivister mot det ikoniske Azteca-stadionet i Mexico City og blokkerte hovedveiene i byen mens tusenvis av mennesker var på vei til stadionet, og krevde høyere lønn og tilbaketrekking av pensjonsloven. Demonstrasjonen var en av mange de siste dagene, med noen som slo leir på Zocalo-plassen i dagene før turneringen og noen tilfeller av sivile uroligheter og veisperringer. Bevegelsene ble organisert av CNTE, en dissidentfløy av den meksikanske lærerforeningen.

Andre grupper organiserte også protester på dagen for åpningskampene i VM, om temaer som ikke hadde noe med turneringen å gjøre, men med sikte på å dra nytte av det økte antallet journalister. Ifølge Reuters var det planlagt minst seks protester på torsdag, med kollektiver av arbeidere innen helsevesen, transport, fengsler, olje- og elektrisitetsselskaper eller bønder.

En av de større demonstrasjonene var rettet mot den føderale regjeringens passivitet i krisen rundt savnede personer som følge av narkokartellkrigene. Den meksikanske presidenten Claudia Sheinbaum, som ikke deltok på kampen og ikke vil delta på noen kamper, da hun bestemte seg for å lodde ut VIP-billetten sin, som ble vunnet av en ung urfolkskvinne.