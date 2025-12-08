Tusenvis flykter fra grensen mellom Thailand og Kambodsja: Thailand slår til mot Kambodsja og Trumps våpenhvile kollapser

HQ

Thailand gjennomførte luftangrep langs den omstridte grensen til Kambodsja mandag, etter at begge regjeringer beskyldte hverandre for å bryte den skjøre våpenhvilen. Thailandske tjenestemenn sa at opptrappingen kom etter at en soldat ble drept og fire andre ble skadet i sammenstøt tidlig om morgenen.

Thailand slår til mot Kambodsja

Thailand sa at deres flyvåpen angrep kambodsjanske militære stillinger og hevdet at Phnom Penh hadde mobilisert tunge våpen og flyttet kampenheter mot grensen. Kambodsja beskyldte Thailand for oppblussingen og rapporterte om fire sivile dødsfall i Oddar Meanchey- og Preah Vihear-provinsene.

De fornyede kampene har tvunget frem masseevakueringer på begge sider av grensen. Thailandske myndigheter beordret mer enn 385 000 innbyggere til å forlate høyrisikoområder, og titusener befinner seg nå i tilfluktsrom. Kambodsja rapporterte at over 1 100 fordrevne familier har flyttet til tryggere soner.

Trumps våpenhvile kollapser

Konfrontasjonen kommer seks uker etter at Donald Trump inngikk en våpenhvile som skulle gjøre slutt på en kort, men intens konflikt som drepte minst 48 mennesker og drev 300 000 på flukt. Ordningen har forblitt ustabil, og hver regjering beskylder den andre for gjentatte brudd, inkludert landminehendelser og sporadiske skuddvekslinger.

Regionale aktører, inkludert Malaysia (en av de opprinnelige meklerne), har oppfordret til tilbakeholdenhet. Malaysias statsminister Anwar Ibrahim, som var med på å megle frem den opprinnelige våpenhvilen, oppfordret Thailand og Kambodsja til å unngå eskalering, og advarte om at kampene risikerte å "ødelegge det grundige arbeidet som er lagt ned i å stabilisere forholdet mellom de to nabolandene".