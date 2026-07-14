Tusenvis «roer» i Oslo for å feire Norges historiske prestasjon i verdensmesterskapet

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Mens VM 2026 vil få en noe forutsigbar avslutning (uansett hvem som vinner, vil det være et av de fire beste lagene på FIFA-rangeringen), har Norge vært en av turneringens store overraskelser: i sin bare fjerde deltakelse noensinne (de fleste år kvalifiserer de seg ikke), Norge, et land med rundt 5,6 millioner innbyggere, endte opp med å nå kvartfinalen, slo Brasil underveis og ble slått ut i en svært jevn kamp mot England, der de ofte dominerte kampen, men uten at hellet var på deres side.

Det norske landslaget er kommet hjem, men langt fra å betrakte det som en skuffelse at de ble slått ut, tok det norske folket imot spillerne som helter og arrangerte en parade med tusenvis av deltakere (anslått til over 100 000) i Oslos gater, hvor de feiret som om de hadde vunnet cupen, og deltok i en siste «vikingroing» ledet av kronprins Haakon.

Martin Ødegaard, kaptein for det norske landslaget, sa at ingen hadde forestilt seg dette. «Støtten vi har fått i USA og her hjemme i Norge, har overgått alle forventninger. Det har vært helt utrolig å se.