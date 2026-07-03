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Verdensnyheter

TV-kanal pålagt å betale erstatning til kvinne som ble et viralt meme på grunn av parodier

Dommen setter en unik presedens, ettersom TV-kanalen gjentatte ganger brukte opptakene av kvinnen for å gjøre narr av henne.

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Den spanske TV-kanalen Atresmedia må betale erstatning til kvinnen bak Spanias virale «La he liado parda» («Jeg har rotet det til»)-klipp. Det er provinsretten i Madrid som har pålagt mediegruppen å betale henne 50 000 euro pluss lovbestemt rente, i tillegg til å fjerne opptaket fra sine TV-, radio- og nettplattformer.

Dommerne hevder at det opprinnelige nyhetsintervjuet ikke var problemet, da det ble ansett som vanlig journalistisk dekning. Overtredelsen ligger i den mangeårige gjenbruken til komedie og parodi, ettersom disse klippene endte opp med å bli «memes» på TV og internett. Kvinnen hadde samtykket til å delta i en nyhetsreportasje der hun forklarte kjemikalieulykken ved et svømmebasseng i 2008, men ikke til at hennes bilde og stemme skulle bli det de ble. Retten kom til at gjentatt humoristisk eller spottende bruk av klippet krenket hennes ære og bildrettigheter.

I tillegg til selve erstatningen setter denne dommen en viktig presedens for virale klipp som involverer privatpersoner i Europa, ettersom hundrevis av personer som er rammet på lignende måte og som dukker opp i de mange ulike komediekanalene og på sosiale medier, nå kan bringe sakene sine for retten. Dommerne erkjente at det å bli viral på internett i seg selv ikke var Atresmedias skyld, men understreket at kringkasterens gjentatte bruk av klippet holdt kvinnens eksponering i live i årevis, og dermed forverret virkningen på hennes personlige og profesjonelle liv.

TV-kanal pålagt å betale erstatning til kvinne som ble et viralt meme på grunn av parodier
Det gikk rykter om at Barça (eller spillerne der) kunne saksøke Atlético de Madrid for bruk av bildene av stjernene i en Atleti-trøye, ettersom de sistnevntes offisielle kontoer laget flere ironiske memes som dette.

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