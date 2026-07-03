TV-kanal pålagt å betale erstatning til kvinne som ble et viralt meme på grunn av parodier

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Den spanske TV-kanalen Atresmedia må betale erstatning til kvinnen bak Spanias virale «La he liado parda» («Jeg har rotet det til»)-klipp. Det er provinsretten i Madrid som har pålagt mediegruppen å betale henne 50 000 euro pluss lovbestemt rente, i tillegg til å fjerne opptaket fra sine TV-, radio- og nettplattformer.

Dommerne hevder at det opprinnelige nyhetsintervjuet ikke var problemet, da det ble ansett som vanlig journalistisk dekning. Overtredelsen ligger i den mangeårige gjenbruken til komedie og parodi, ettersom disse klippene endte opp med å bli «memes» på TV og internett. Kvinnen hadde samtykket til å delta i en nyhetsreportasje der hun forklarte kjemikalieulykken ved et svømmebasseng i 2008, men ikke til at hennes bilde og stemme skulle bli det de ble. Retten kom til at gjentatt humoristisk eller spottende bruk av klippet krenket hennes ære og bildrettigheter.

I tillegg til selve erstatningen setter denne dommen en viktig presedens for virale klipp som involverer privatpersoner i Europa, ettersom hundrevis av personer som er rammet på lignende måte og som dukker opp i de mange ulike komediekanalene og på sosiale medier, nå kan bringe sakene sine for retten. Dommerne erkjente at det å bli viral på internett i seg selv ikke var Atresmedias skyld, men understreket at kringkasterens gjentatte bruk av klippet holdt kvinnens eksponering i live i årevis, og dermed forverret virkningen på hennes personlige og profesjonelle liv.