TV-serien Dune har fått nytt navn

HQ

Det har lenge sett mørkt ut for Dune-prosjektet The Sisterhood, en TV-serie som skulle utspille seg tusenvis av år før Denis Villeneuves filmer og som har lidd under flere tunge avhopp. Nå høres det imidlertid ut som om TV-serien er i gang igjen, og denne gangen under det nye navnet "Dune: Prophecy".

Dune: Prophecy har bekreftet premiere neste høst og er nå i produksjon i Ungarn, ettersom den har hyret inn skuespillere som ikke er medlem av fagforeningen SAG-AFTRA. Spinoffen handler om opprinnelsen til Bene Gesserit-sekten og vil følge de to søstrene som skapte den. Dune: Part 2 får premiere 15. mars 2024, etter å ha blitt utsatt på grunn av den pågående skuespillerstreiken. Gleder du deg til denne spinoffen?

Takk, Screen Rant.