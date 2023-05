TV-er i dag og i fremtiden ifølge Samsung: 8K, AI, IoT og til og med NFT-er

HQ

Som det er normen hvert år, lærer vi vanligvis om en produsents nye produkter på arrangementer som Consumer Electronics Show i Vegas, alt før vi får glede av disse utgivelsene i ditt lokale marked. Og mens Samsung på CES 2023 tidligere i år snakket om sine nye MicroLED-TV-er og den overdådige Odyssey Neo G9-spillmonitoren, får nå europeiske forbrukere endelig det forventede nye tilbudet av QLED- og OLED-TV-er, en du kan identifisere med 'C' på slutten av modellnummeret for å markere 2023-serien.

Dave Das, Samsung Iberia Consumer Electronics nyutnevnte president, snakket om selskapets strategi på et arrangement i Madrid. Ideen deres er, og har vært i noen tid, å gjøre brukeropplevelsen til en roligere interaksjon sammenlignet med dagens teknologiske stress. For å oppnå det strømlinjeformer Samsung grensesnittene og kobler alle enheter enkelt til TV-en som hovedmaskin, samtidig som de understreker sitt miljøvennlige engasjement.

Med de nye 8K-panelene og ved å samarbeide med sine partnere prøver Samsung å løse det som fortsatt er forbrukernes største bekymring når det gjelder formatet: å faktisk finne godt 4320p-innhold. Med det i tankene vil videoer lastet opp til YouTube i den oppløsningen bli uthevet på TVens velkomstskjerm. På samme måte er de avanserte modellene også i stand til å lese og vise NFT-koblede kunstverk i full 8K. Dessuten kan spillere mate disse skjermene med 8K-grafikk ved 144 Hz, så lenge de eier en ny generasjon GPU, naturlig nok.

Men kraft er ikke et spørsmål om maskinvare alene, ettersom Samsung, som andre merker, også satser på oppskaleringsalgoritmer og AI for å heve kilder under 8K og 4K. Her bruker de "Auto HDR Remastering for AI-drevet oppskalering av til og med SDR-innhold", alt håndtert av 2023s Neural Quantum Processor ("nå med 64 nevrale nettverk").

Når det gjelder selve produktene, består 2023-tilbudet av to oppstillinger i tre størrelser. Før vi tester dem på Gamereactors kontorer, lover Samsung enda dypere svart takket være autoluminescens, og skryter også av å slippe den aller første OLED HDR-TV-en, som har en fargepalett som er sertifisert av Pantone for bedre troskap.

Den overlegne S95C-linjen følger Infinity design, mens S90C-linjen bruker Laserslim-designet, både i 55, 65 og 77-tommers varianter (sjekk dine lokale priser da de kan variere):

Modelos Neo QLED 8K 2023 - veiledende utsalgspris i euro





QN900C Fra € 5 799 (65")



QN800C Fra € 4 199 (65")



QN700C Fra € 2 899 (55")



Samsung Neo QLED 4K 2023 - anbefalt utsalgspris i euro





QN95C Fra € 2 799 (55")



QN90C Fra € 1 699 (43")



QN85C Fra € 1 899 (55")



Samsung OLED 2023 - anbefalt utsalgspris i euro