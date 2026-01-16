Tverrpolitisk amerikansk delegasjon besøker Danmark etter Trumps Grønlands-utspill

HQ

En tverrpolitisk gruppe amerikanske lovgivere reiste til København fredag for å forsikre danske og grønlandske ledere om fortsatt støtte fra Kongressen, etter at president Donald Trumps fornyede trusler om å overta Grønland har belastet forholdet til den viktige NATO-allierte.

Delegasjonen, som ble ledet av den demokratiske senatoren Chris Coons, møtte danske og grønlandske tjenestemenn midt i en situasjon med økende uro over Trumps påstander om at den arktiske øya er avgjørende for USAs sikkerhet, og over at han nekter å utelukke bruk av makt. Europeiske allierte har svart med å sende begrensede militære forsterkninger til Grønland etter anmodning fra Danmark.

Tverrpolitisk amerikansk delegasjon // Shutterstock

Flere lovgivere forsøkte å distansere Kongressen fra Det hvite hus' retorikk. Senator Jeanne Shaheen advarte om at snakk om annektering risikerer å undergrave samholdet i NATO og være til fordel for Russland og Kina, samtidig som hun understreket at støtten til Danmark og den transatlantiske alliansen fortsatt er sterk på begge sider av midtgangen.

Besøket kommer etter et anspent møte i Washington denne uken mellom høytstående amerikanske, danske og grønlandske tjenestemenn, etter at København sa at de ikke hadde klart å endre administrasjonens posisjon. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen gjentok at samarbeidet i Arktis må respektere suverenitet og folkeretten.

Trump lanserte først ideen om å overta Grønland i 2019, men den møter motstand i Kongressen og i den amerikanske offentligheten. Lovgivere fra begge partier har signalisert støtte til å bremse ethvert ensidig trekk, selv om den diplomatiske krangelen fortsetter å bli dypere...