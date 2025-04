Twelve South Butterfly SE

Når du kjøper en iPhone, kjøper du også en billett inn i et økosystem. Det er faktisk hele ideen bak Apples strategi, og det er økosystemet, eller "the walled garden" som media liker å kalle det, som holder på forbrukeren. Ikke alt tilbehør i dette økosystemet er skapt likt, men når du ser Twelve South's ButterFly SE, er det lett å forstå hvorfor økosystemet er så overbevisende, og hvorfor det er så kriminelt av Apple å utelate MagSafe i iPhone 16e.

ButterFly SE er på mange måter "bare" nok en dobbel magnetisk MagSafe-lader som kan brukes til å lade både iPhone og Apple Watch, men forskjellen er at vi, spesielt i løpet av de siste årene, har klart å gjøre disse doble laderne så uendelig små at det nesten virker uvirkelig.

Denne lille ButterFly SE er virkelig liten, bare 2,35 centimeter høy, 6 centimeter bred og veier bare 119 gram. Den er liten nok til å få plass i brystlommen på en skjorte, og i det store og hele er den nesten mindre enn AirPods-etuiet ditt.

Sterke magneter holder "sandwichen" sammen, en fin liten lærrem holder det hele på plass, og du kan skille "toppbrødet" og "bunnbrødet" fra hverandre (ja, jeg er ferdig med burgeranalogien nå). Når du har skilt den fra hverandre, er det MagSafe-lading med Apples 15 W Fast Charging -protokoll innebygd, og du kan enten plassere Apple Watch horisontalt, eller vende den opp for å få tilgang til Apple Watch Fast Charger -protokollen på 5 W. Nei, den kommer ikke med 30W-laderen du trenger, noe som alltid er irriterende, men hvis du allerede har en datamaskinlader med deg, fungerer det fint, så det er ikke verdens undergang nå som vi har en universell standard.

Og det er flere gode nyheter, for den støtter også Qi2, noe som betyr at du kan lade alt som aksepterer trådløs lading uten problemer, og nå som telefonene endelig har Qi2-lading innebygd, fungerer de også magnetisk. Twelve South har til og med tenkt på at du kan se på noe på telefonen mens den lader, for du kan faktisk snu de to halvdelene rundt slik at den lader mens lærremmen fungerer som et kickstand. Genialt.

Det føles kanskje dumt å gi noe så hverdagslig som en lader en perfekt score, men det er vanskelig å forestille seg noe mer nyttig, mer effektivt eller bedre designet for dette formålet enn ButterFly SE, så dommen er klar.