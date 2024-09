HQ

Selv om han ofte blir utskjelt, kan han være briljant. Dawn of the Dead, Watchmen, 300... det er mange store øyeblikk i Zack Snyders filmografi, men så er det all dritten han også er ansvarlig for. Verken vi her på Gamereactor eller resten av verden har vært spesielt snille mot hans to siste filmer i Rebel Moon -serien, men nå står han bak en ny animasjonsserie der han faktisk også regisserer noen episoder. Resultatet er Twilight of the Gods, en blodig historie der ekteskapet til hovedpersonene Leif og Sigrid brått blir avbrutt av guden Tor, hvor en massakre følger, og paret, som aldri fikk avlagt sine løfter, begir seg ut på en klassisk hevnhistorie.

Det tar ikke mange minuttene av første episode før vi føler oss hjemme i Snyders stil. Det er nok blod til å fylle et olympisk svømmebasseng, og det er litt nakenhet og sex også. Det er ikke mye som overlates til fantasien, selv om sexscenene er ganske korte og ikke særlig grafiske, i hvert fall ikke særlig lenge. Men det er faktisk den voksne tonen når det gjelder blod og vold som føles mer passende her. Jeg liker det visuelle, der det røde er en fin kontrast mot ganske bleke farger, og at actionsekvensene virkelig får lov til å være så rå som de er. Hver gang det dukker opp en ny scene som dette, enten det er et større slag eller noe mer intimt, kan du regne med blod og avkappede kroppsdeler, men likevel er det ikke akkurat på noe nivå av ren ukontrollert avsky, da den visuelle stilen toner det ned ganske mye.

Det er en flott samling karakterer som begir seg ut på et voldelig eventyr.

Reisen mot et møte og en kamp med Tor for å ta hevn involverer naturligvis alle mulige andre karakterer. Vi har en utspekulert Loke som trekker i trådene, og et møte med andre guder, og et persongalleri med litt for mye på gang. Det er noe ironisk i det at jeg synes serien til tider føles litt forhastet og andre ganger snubler den. Eventyrfølelsen er imidlertid generelt ganske god med litt The Lord of the Rings -vibber, men kanskje enda mer God of War -spillene, noe som selvfølgelig ikke er så rart med tanke på hvor mye norrøn mytologi som er med her. Det er gøy å se referansene og hvordan denne serien behandler mytologien, og det at den kan lene seg tilbake på så mye som allerede er der, gir den et godt rammeverk.

Actionscenene er til tider veldig underholdende.

Totalt får vi åtte episoder på rundt 30 minutter hver, og interessen min ble holdt ganske godt oppe gjennom hele serien, selv om det var en og annen episode mot midten som jeg syntes ble litt for langtrukken. Men selv om den av og til snubler, er episodene så korte at man aldri rekker å kjede seg skikkelig. Når det gjelder skuespillerne, synes jeg stemmeskuespillerne er av litt varierende grad, og noen er direkte dårlige. Det er bare litt skuffende hvordan de leverer replikkene sine, men det er ikke noe stort problem å klage på. Når det gjelder det visuelle, er det hovedsakelig i landskapsbilder det er best, og når det gjelder animasjonen, føles det som noe du har sett før, en stil som er litt "enklere" og todimensjonal i sin natur. Når det er sagt, liker jeg likevel miljøene og designvalgene veldig godt, og noen scener ser ut som storslåtte malerier, og designen av både monstre, guder, karakterer og miljøer er ofte utmerket.

Det visuelle er litt falmet, men mange scener ser ut som fine malerier.

Jeg skal ikke overdrive og si at jeg ble veldig fascinert av gjengens reise, men da serien var over, følte jeg meg likevel fornøyd. Til tross for et litt merkelig tempo er den til tider svært underholdende, og interessen for å følge Leif og Sigrids reise helt til slutten opprettholdes på en positiv måte.

