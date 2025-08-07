Twisted Metal gjør seg klar for en større og blodigere fremtid

HQ

Anthony Mackie gir full gass i den andre sesongen av Twisted Metal, som nylig hadde premiere. Selv om serien ennå ikke har fått offisielt grønt lys for sesong 3, avslørte showrunner Michael Jonathan Smith i et intervju med The Direct at han har store planer - ikke bare for en tredje sesong, men også en fjerde.

"Det er ekstremt klart hvor sesong 3 går. Vi har mange store planer for disse karakterene."

Han forklarte også at han har mange spennende ideer på gang, og at fansen kommer til å "gå fra vettet" når de finner ut hva han har planlagt for fremtidige sesonger.

Men foreløpig er det sesong 2 som står i fokus, med nye episoder hver torsdag frem til 28. august. Denne sesongen bringer tilbake fanfavoritter som Sweet Tooth, samtidig som den introduserer nye karakterer som Calypso. Ifølge Smith avhenger seriens fremtid helt og holdent av seerne: Så lenge det finnes et publikum, vil han fortsette å produsere mer forskrudd, postapokalyptisk kaos.

Ser du på Twisted Metal? Og hva er dine tanker så langt?