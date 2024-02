Twisted Metal reboot skal ha blitt skrotet i forbindelse med dagens oppsigelser hos Sony.

HQ

Kunngjøringen om at Sony sier opp 900 av sine ansatte slo ned som en bombe tidligere i dag. En beslutning som rammer flere av deres interne studioer, deriblant Firesprite Games, som ifølge innsideinformasjon jobbet med en live service-reboot av Twisted Metal.

Twisted Metal er et spill som det lenge har gått rykter om skulle komme tilbake etter over ti års fravær, og med tanke på suksessen til TV-serien på Peacock hadde det vært logisk for Sony å annonsere prosjektet i løpet av året. Noe som nå, forutsatt at rapporten er sann, dessverre ikke kommer til å skje.

Sony har allerede bekreftet at flere store prosjekter har blitt kansellert på grunn av oppsigelsene, så vi kan forvente flere triste nyheter om dette i dagene som kommer. Vi kan bare håpe at alle de berørte kommer seg på beina og finner seg nytt arbeid så snart som mulig.

