Twisted Metal sesong 2 avslører juli-premiere i artig klipp

Vi visste allerede at den andre sesongen av Twisted Metal-serien skal ha premiere i sommer, og PlayStation Productions har bestemt seg for ikke å vente på at The Last of Us sesong 2 skal avsluttes før de gir oss den nøyaktige datoen.

Det litt morsomme klippet nedenfor avslører at Twisted Metal sesong 2 vil ha premiere på Peacock 31. juli. Det gir oss også noen glimt av den eksplosive spenningen som venter nå som Anthony Mackies John Doe, Stephanie Beatrizs Quiet og Samoa Joe / Will Arnetts Sweet Tooth blir med i den titulære turnering. Det ser ut til at vi kan forvente nok en anstendig sesong med TV, eller tar jeg feil?