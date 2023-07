Twisted Metal-serien ser bedre ut i ny trailer

HQ

Twisted Metal begynte trende på sosiale medier etter at vi fikk se en scene fra det kommende Peacock-showet på Summer Game Fest, men sannsynligvis ikke av de grunnene PlayStation Productions ønsket. Mange mente den så latterlig dårlig ut og var for lang. Jeg er til en viss grad enig, og derfor er jeg positivt overrasket nå.

Peacock har gitt oss Twisted Metals første ordentlige trailer, og den er definitivt mer etter min smak med noen Deadpool-inspirerte (ikke overraskende når Rhett Reese og Paul Wernick er manusforfatterne) rappkjeftede replikker og absurde situasjoner. Vi snakker selvsagt ikke om noe som kan sammenlignes med HBOs The Last of Us her, men Twisted Metal gjorde meg akkurat i hvert fall interessert i å se de første av de ti episodene som kommer 27. juli.

Hva synes du?