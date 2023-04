Twisted Metal-traileren introduserer Anthony Mackie og Will Arnett med Samoa Joes kropp

Da PlayStation Productions og Peacock viste frem den første plakaten for Twisted Metal-showet deres i går sa de også at vi ville få en trailer i dag. Det var litt rart å dele opp disse to tingene.

For vi har som lovet mottatt den første traileren for Twisted Metal, men det er en teaser som egentlig ikke viser noe overraskende. Vi får en rask titt på Anthony Mackie som kjører rundt mens han fyrer av mitraljøsene på bilen sin og en liten smakebit på den "høyoktane actionkomedien" som venter i hver halvtimes episode før den avsluttes med Samoa Joe som kroppen til Sweet Tooth og Will Arnetts latter. Den største nyheten i teaseren er kunngjøringen om at alle ti episoder av Twisted Metal vil bli tilgjengelige 27. juli.