Twisters har tatt kinoene med storm

Universals forblåste eventyr har gjort det uventet bra, trosset pessimistene og hatt en virkelig sterk åpningshelg med tall som nå peker mot billettinntekter på over 123 millioner dollar på verdensbasis.

Den frittstående oppfølgeren, som er løst basert på den nå snart 30 år gamle originalfilmen, har dermed oppnådd den tredje største åpningshelgen så langt i år.

Du kan sjekke ut synopsis og trailer nedenfor.

Kate Cooper er hjemsøkt av et ødeleggende møte med en tornado, og blir lokket tilbake til de åpne slettene av vennen Javi for å teste et banebrytende nytt sporingssystem. Snart møter hun Tyler Owens, en sjarmerende, men hensynsløs superstjerne på sosiale medier som lever av å legge ut sine stormjagende eventyr.

Etter hvert som stormsesongen intensiveres, må Kate, Tyler og de konkurrerende teamene deres kjempe for livet når flere stormsystemer nærmer seg hverandre over det sentrale Oklahoma.

Har du sett Twisters og hva synes du om filmen?

HQ

Takk, Variety.