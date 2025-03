Twisters Oppfølger rapporteres å være under arbeid

HQ

Det ser ut til at det begynner å hetne til igjen, for til tross for den relativt milde suksessen til Twisters, som hadde Glen Powell og Daisy Edgar-Jones i hovedrollene, går det nå rykter om en potensiell oppfølger. Nyheten kommer fra den kjente insideren Daniel Richtman, som hevder at selskapet har til hensikt å fortsette historien, men at det ennå ikke er klart om Powell og Edgar-Jones er villige til å gjenta rollene sine.

I USA ble Twisters en stor suksess, med en kinopremiere som toppet seg med et billettsalg på nesten 270 millioner dollar. Populariteten avtok imidlertid ganske raskt, og den klarte aldri å vekke særlig interesse på det internasjonale markedet (drøyt 100 millioner dollar utenfor USA). Så hvorfor de nå velger å gå videre med en ny film i serien, kan virke litt merkelig.

Hva synes du om Twisters, og hva ønsker du å se i en eventuell oppfølger?