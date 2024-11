Twitch endrer retningslinjene for politiske og ideologiske spørsmål

HQ

Hvis du ønsker å være politisk på Twitch, må du sørge for at seerne dine vet om det. Det er essensen i de nye retningslinjene for innhold som nå innføres på strømmeplattformen, og som skal forhindre at folk blir dratt inn i diskusjoner om sensitive politiske eller ideologiske temaer uten at de vet om det.

De nye retningslinjene gjør det ikke lenger mulig å sentrere strømmingen rundt tidligere eller nåværende politiske tjenestemenn, live-kommentarer til valg, protester, demonstrasjoner eller sivil uro, militære konflikter, synspunkter knyttet til temaer som kjønn, rase, religion eller seksualitet, og lovgivning knyttet til ting som reproduktive rettigheter, LHBTQ+-rettigheter eller innvandring uten en merkelapp. Du kan fortsatt legge ut nøytrale strømmer som oppfordrer folk til å stemme, eller gå gjennom historiske fakta som hvordan valgstemmer telles opp, uten en merkelapp.

"Millioner av strømmere, med et bredt spekter av synspunkter og perspektiver, tilbringer tid på Twitch", sier Twitch-sjef Dan Clancy. "Vi erkjenner at noe innhold, selv om det er tillatt på tjenesten vår, kan være støtende for noen medlemmer av samfunnet vårt. Synspunktene som deles av streamere på Twitch er ikke Twitchs synspunkter, og det er heller ikke mine personlige synspunkter ... Vi ønsker å sikre at alle kan finne sin plass på Twitch, og vi er fortsatt forpliktet til å sikre at hat og trakassering ikke har noen plass her."

