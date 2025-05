Twitch får kanskje endelig ekte live tilbakespoling snart

HQ

Etter mange år med seere som har bedt om muligheten til å spole tilbake til et hvilket som helst punkt i en strømming, kan Twitch endelig bringe live tilbakespoling til sin plattform. Siden streamere ofte lager innhold i timevis, kan seerne gå glipp av et underholdende øyeblikk eller ønske å gjenoppleve det i løpet av en stream.

Men hvis de ønsker å gå tilbake til et bestemt punkt, er den nåværende metoden på Twitch å håpe på en VOD-opplasting og deretter bla tilbake til favorittbiten din. Ifølge strømmereporter Zach Bussey kan dette imidlertid være i ferd med å endre seg.

Tilsynelatende kan det bli en avsløring av live tilbakespoling under TwitchCon i Rotterdam senere i år, noe som virker som det perfekte tidspunktet for å avdekke funksjonen. Twitch har tidligere eksperimentert med to minutters tilbakespoling, men dette vil i teorien gjøre det mulig for brukere å hoppe lenger tilbake, akkurat som YouTube tillater.

