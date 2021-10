Twitch gir utvalgte brukere mulighet til å spole tilbake i livestreams

HQ

Ser man videoer på PC eller mobil, hender det ofte at man blir distrahert og har behov for å spole litt tilbake.

En sånn funksjon har inntil videre ikke vært tilgjengelig på streamingplattformen Twitch, men nå introduseres funksjonen "Rewind the Stream". Det er ganske enkelt snakk om en knapp som sender deg to minutter tilbake i en pågående livestream, skriver The Verge.

Når du spoler tilbake fungerer streamen som et vanlig opptak, og du kan endre hastigheten på avspillingen. Med et enkelt knappetrykk kan du gå live igjen, og det blir også mulig å fortsette å se live i et separat vindu når du har spolt tilbake.

To andre knapper ser også dagens lys med den seneste oppdateringen, og igjen er navnene meget beskrivende. Remind Me lar deg få varsler om kommende streams, mens Watch Trailer viser introvideoen for kanaler som har en sånn.

Knappene introduseres foreløpig kun for å teste funksjonene. De vil derfor ikke være synlige for alle brukere og vil bli fjernet igjen i løpet av de kommende månedene.