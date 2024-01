Twitch oppdaterer sin holdning til nakenhet, og implisitt nakenhet er nå forbudt.

HQ

Twitch Twitch har vært fanget i en evigvarende konfliktsyklus den siste tiden, ettersom strømmeplattformen danser rundt temaet nakenhet og hvordan skaperne forsøker å omgå det. I løpet av de siste ukene av 2023 førte det til en ny Twitch meta der skaperne plasserte sensurbjelker over kroppene sine for å utforske underforstått nakenhet, uten å faktisk eksponere kjønnsorganer og så videre. Dette nye temaet skapte litt av et opprør på Twitch, og nå har strømmetjenesten tatt affære.

En ny holdning og et nytt regelsett for nakenhet er publisert, og i den er underforstått nakenhet forbudt. I de oppdaterte retningslinjene for antrekk står det:

"Vi tillater ikke at strømmere er helt eller delvis nakne, inkludert blottlegging av kjønnsorganer eller rumpe. Vi tillater heller ikke at strømmere antyder eller antyder at de er helt eller delvis nakne, inkludert, men ikke begrenset til, tildekking av bryster eller kjønnsorganer med gjenstander eller sensurbøyler. Vi tillater ikke synlige omriss av kjønnsorganer, selv om de er tildekket. Kringkasting av nakne eller delvis nakne mindreårige er alltid forbudt, uansett kontekst."

I retningslinjene står det også at de som opptrer som kvinner, blir bedt om å dekke til brystvortene og ikke eksponere underlivet, men at utringning i utgangspunktet er tillatt, forutsatt at kravene til tildekking er oppfylt og at det er tydelig at strømmeren har på seg klær og ikke antyder nakenhet. På samme måte ble det lagt til en siste merknad om at alle streamere "må dekke området fra hoftene til bunnen av bekkenet og baken."

Når det gjelder hvorfor disse retningslinjene har blitt innført, sier Twitch: "Målet vårt, med denne og andre nylige endringer, er å gjøre Twitch til et trygt og innbydende sted for alle samfunnene som kaller det hjem, forbedre klarheten i retningslinjene våre og sikre at folk får den opplevelsen de forventer når de tilbringer tid på Twitch."

Twitch legger til at de jobber med å gjøre miniatyrbildene uskarpe for de som bruker etiketten Sexual Themes, i tillegg til at brukerne kan filtrere seeropplevelsen sin basert på preferanser knyttet til innholdsklassifiseringsetiketter.