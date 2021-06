Twitch slår seerrekord for fjerde gang i år

Den Amazon-eide streamingplattformen Twitch slår stadig sin egen seerrekord. Man kunne tro at Covid-året 2020 ville bli vanskelig å overgå, men selv nå som mange land har lettet på restriksjonene for fysisk samvær, fortsetter folk å streame som bare det.

Gamesindustry.biz skriver at det i mai totalt ble sett 2,2 milliarder timer på plattformen, hvilket er en stigning på 37% sammenliknet med samme måned i fjor. Seertallet var så stort at Twitch for fjerde gang i år slo deres tidligere rekord.

Den førende kategorien på Twitch er "Just Chatting", etterfulgt av spillene Grand Theft Auto V og League of Legends. Resident Evil Village snek seg akkurat inn på topp 10 med 48 millioner sette timer.