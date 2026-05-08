Twitch straffer streamere for viewbotting

I disse moderne tider er antall klikk og visninger alt for streamere og påvirkere. Så det er ikke rart. at noen kan bruke mindre enn ærlige måter å blåse opp seerstatistikken på. Ifølge Engadget setter Twitch streamere på varsel om viewbotting, som uttalt av Twitch CEO Dan Clancy (CCV betyr "samtidige visninger").

"I dag introduserer vi en ny håndhevelsestype som vi planlegger å rulle ut i løpet av de neste ukene. For kanaler som er identifisert som vedvarende viewbotting, vil vi sette et tak på strømmerens CCV i en bestemt tidsperiode, på alle Twitch-flater. Taket vil være basert på historiske data om den aktuelle strømmerens trafikk som ikke er viewbotet. Gjentatte brudd vil resultere i lengre straffer. Strømmere vil bli varslet når en håndhevelse blir brukt, sammen med straffens varighet, og kan anke gjennom ankeportalen."

Twitch har ført en liten krig mot viewbotting en stund nå. Twitch har jevnlig fjernet mistenkte bot-kontoer, blant annet i 2021, da de fjernet 7,5 millioner av dem. Denne nye policyen vil sannsynligvis reise spørsmål om hvordan selskapet vil skille mellom mistenkt viewbotting og naturlige økninger i engasjement.