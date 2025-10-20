TwitchCon under skudd etter streameroverfall

HQ

Streamer Emiru har kritisert TwitchCon etter et overgrep fra en mann under den nylige TwitchCon San Diego. I løpet av helgen på et møte-og-hilsen-arrangement viste klipp at Emiru ble kontaktet av en mann som med makt grep tak i Emiru og prøvde å kysse henne.

Seere, deltakere og andre skapere har delt sin støtte til Emiru etter hendelsen. Mannen ble trukket bort fra innholdsskaperen, men Emiru sier at sikkerhetsvaktene som ble involvert var hennes personlige sikkerhetsvakter, ikke de som var ansatt av TwitchCon.

"I går fikk mannen som angrep meg lov til å krysse flere barrierer på twitchcon og til og med foran et annet skapertreff for å ta tak i meg og ansiktet mitt og prøve å kysse meg. Heldigvis klarte han det ikke, men mange har påpekt at det kunne ha gått mye verre!" skrev Emiru i et innlegg på sosiale medier.

Dette er en annonse:

"I Twitchs uttalelse sa de at fyren umiddelbart ble tatt og arrestert, jeg beklager, men det er en åpenbar løgn. Han fikk lov til å gå fra møtet mitt, og jeg hørte ikke at han ble tatt før flere timer etter at han angrep meg, og det føltes som om dette bare skjedde på grunn av at manageren min presset på, ikke fordi Twitchcon-personalet syntes det var en stor sak ... Dette er definitivt min siste Twitchcon, og det gjør meg trist å måtte si at jeg har deltatt på Twitchcon i 10 år, og jeg synes andre skapere seriøst bør vurdere å la være å delta i fremtiden. Jeg følte meg ikke ivaretatt eller beskyttet, selv om jeg hadde med meg egne sikkerhetsvakter og ansatte. Jeg kan ikke forestille meg hvordan skapere uten disse alternativene ville følt seg."

Strømming er ofte en måte "fans" kan utvikle parasosiale relasjoner til innholdsskapere på, men når det går så langt, viser det at noen seere har godt av å lære at det er en ekte person bak kameraet, som definitivt ikke ønsker å bli tatt på med makt på et offentlig arrangement. Vi får håpe Twitch kan forhindre slike handlinger i fremtiden, for ingen fortjener at dette skjer med dem.

Emiru/Twitter

Dette er en annonse: