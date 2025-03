Twitters 250 kg tunge fuglelogo fra San Francisco-hovedkvarteret er fortsatt til salgs på auksjon

HQ

Hvis du er ute etter en måte å feire enklere og bedre tider på sosiale medier, kan du nå registrere din interesse og legge inn et bud for å kjøpe den faktiske fuglelogoen som opprinnelig var å finne på siden av Twitters hovedkvarter i San Francisco, før Elon Musk kjøpte selskapet og omdøpte det til X.

Den massive logoen veier over 250 kg og har dimensjoner på rundt 3,6 m x 2,6 m x 0,5 m, og den er fortsatt til salgs på auksjon hos RR Auction i USA. Haken er at auksjonen nesten er over, for den avsluttes 20. mars, og for å være med på auksjonen må du for øyeblikket punge ut med over 20 000 dollar for å være med i den pågående budprosessen.

Når vi snakker om logoen, legger RR Auction til: "Dette skiltet var et av høydepunktene i Elon Musks auksjon i september 2023, 'Twitter Rebranding: Online Auction Featuring Memorabilia, Art, Office Assets & More!", som han kunngjorde etter at han offisielt endret selskapets navn fra Twitter til X i juli 2023. Kallenavnet "Larry", etter Boston Celtics-legenden Larry Bird, fungerte den frittstående Twitter-fuglelogoen som selskapets insignier fra 2012 til 2023, en periode på 11 år som representerer Twitters mest populære og innflytelsesrike periode. Selv om Twitter og den lyseblå fuglen siden har gått av med pensjon, er symbolet fortsatt et ikon for teknologi og sosiale medier, et umiddelbart gjenkjennelig emblem i samme liga som Nike eller Apple Computer."

Haken med å vinne auksjonen er også at du må betale for frakt av logoen fra dens nåværende plassering i San Francisco. Hvis du bor i Europa og bestemmer deg for å kjøpe denne, må du regne med en veldig, veldig høy pris for frakt og utenlandstoll.

Dette er en annonse: