Du ser på Annonser

Two Point Hospital dukket opp på en rekke forskjellige operativsystem sommeren 2018 og inntar nå endelig konsollmarkedet. Den gamle haugen med skrot jeg har liggende (les: laptopen) er ikke akkurat av den skarpe sorten, og dette etterlengtede spillet endte opp med å ligge mer eller mindre urørt.

Grunnen til at jeg gledet meg så mye til dette simulatorspillet er at jeg var stor tilhenger av kultklassikeren Theme Hospital som kom til PlayStation og PC i 1997. Spillet skilte seg ut fra mengden med sin unike, komiske sjarm og tørre humor. To av designerne fra det som den gang het Bullfrog Productions har omsider slått hodene sammen og skapt Two Point Studios. Deres første og hittil eneste spill er Two Point Hospital.

Det skal sies at uttrykket "åndelig oppfølger" aldri har passet bedre enn nå. Two Point Hospital er Theme Hospital opp av dage. Den grafiske stilen, humoren, alt er på plass og det føles nesten som at vi er tilbake på 90-tallet igjen.

For de av dere som enda ikke har dyppet føttene i badevannet er dette et simulatorspill hvor man skal bygge opp og drive et sykehus med alt det innebærer. Man ansetter leger, sykepleiere, assistenter og vaktmestere. De kan trenes opp og spesialiseres på forskjellige felt for å gjøre en bedre jobb. Legekontorer, utredningsrom og toalettfasiliteter må bygges opp og plasseres på en logisk og smart måte for å imøtekomme pasientene på best mulig måte.

Trekker du ikke på smilebåndet av denne, trenger du kanskje behandling du også.

Og så er det pasientene. Det er de som skiller Two Point Hospital fra den enorme mengden simulatorspill. Pasientene lider av særdeles uortodokse plager man ikke finner så mye informasjon om i vanlige legebøker. Her har vi alt fra folk som tror at de er rockestjerner til monobrynsyndrom og kjeler på hodet. Alt er naturligvis beskrevet i detalj og humoren er virkelig på plass her.

Det skal sies at til tross for det humoristiske ytre, så er dette et virkelig utfordrende spill. Hvert brett har en rekke mål man skal forsøke å nå, og man blir slengt ut i det og man stresser seg inn i hjørnet med malingspannet i hendene. Å forhaste seg er aldri noen god idé, men når det står en kravstor pasient i døra og krever å få behandling for lyspærehodet sitt, er det lett å la seg rive med.

Two Point Hospital (og forøvrig simulatorspill generelt) er som regel optimalisert for datamus, og et interessant spørsmål er alltid hvordan dette lar seg overføre til konsoll og håndkontroll. Jeg må helt ærlig si at jeg synes at det fungerer helt greit i dette tilfellet. Det er enkelt å navigere rundt, og det er ingen avanserte knappetrykk som overkompliserer. Det kan bli litt problematisk når du skal plassere noe veldig presist, da virker det ikke bestandig perfekt, men i det store bildet er det helt innafor, synes jeg.

Jeg må dessverre si meg skuffet over Nintendo Switch-versjonen. Her hadde Two Point Studios alle tiders mulighet til å få maks ut av berøringsskjermen, men presterte å ikke benytte seg av denne muligheten overhodet. Et spill som dette hadde vært helt perfekt med en tilhørende stylus, og det er rett og slett leit at dette uforløste potensialet forblir en drøm som aldri blir virkelighet.

Musikken er akkurat så irriterende, teit og rar at den kler spillet som fot i hose. Two Point Radio ruller ut av høytalerne dine konstant og fyller rommet med snål heismusikk i et merkelig jukeboksformat proppet med fiktive radioreklamer og vitsende radio-DJ-er. Musikken blir fryktelig slitsom i lengden, og vitsene begynner å føles gamle når det er fjerde gang du hører de. Til tross for at dette er et morsomt innslag, burde det ha vært mer variasjon.

Selve gameplayet blir stadig krydret med nye sykdommer, skader, behandlingsrom og jordskjelv i et forsøk på å holde det monotone i sjakk. En viss grad av kjedelig vil det likevel bli, men sånt er ikke helt til å komme unna i slike spill. Det er riktignok svært mange tilpasningsmuligheter, og jeg føler ikke at det skorter på den fronten.

Et innendørs sirkustelt er som regel løsningen når du har med klovner å gjøre.

Lastetidene er litt lange av og til og jeg opplevde at spillet kræsjet Switchen min midt i en lagringssekvens hvorpå jeg måtte starte oppdraget på nytt. Etter denne hendelsen har jeg fått kronisk angst hver gang lagringsdisketten fyller skjermen, men det har blitt med den éne gangen.

Du ser på Annonser

Alt i alt er Two Point Hospital en svært verdig "oppfølger" til Theme Hospital. Det har de samme grafiske detaljene som i 1997, og den samme tørre humoren. Jeg synes at det fungerer like bra enda, og jeg lar meg underholde. Et mesterverk er det ikke, men det er hyggelig at det nå omsider eksisterer til konsoll som et alternativ for de av oss som ikke har egnet datautstyr til denslags. Til tross for litt hark og uforløst potensial er dette etter min mening noe man trygt kan handle til konsoll uten å føle seg lurt i etterkant.