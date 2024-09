Two Point Museum lanseres i mars

HQ

Nå vet vi endelig nøyaktig når vi kan glede oss til å starte karrieren som museumsinspektør i Two Point Studios neste simuleringstittel. Det er bekreftet at Two Point Museum lanseres våren 2025, i løpet av mars måned.

Dette ble bekreftet i et innlegg på sosiale medier, der datoen 4. mars 2025 ble spikret. Samtidig avslørte Two Point Studios og Sega at alle som forhåndsbestiller vil få tilgang til en spesiell Sonic the Hedgehog-pakke som lar deg ta med ulike statuer og modeller, tilbehør, maskoter og interaktive gjenstander til spillet, alt basert på det ikoniske blå pinnsvinet og vennene hans.

Gleder du deg til Two Point Museum? I så fall kan du lese mer om spillet i vår siste forhåndsvisning her.