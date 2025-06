Two Point Museums første DLC handler om å oppfylle fantasidrømmene dine

HQ

Den første DLC for Two Point Studios ' Two Point Museum har blitt avslørt. Tilleggsinnholdet, kjent som Fantasy Finds, vil utforske spillernes villeste fantasier, og tilbyr måter å fylle museet sitt med en samling godbiter som er perfekte for Dungeons & Dragons -fansen i livet ditt.

Fantasy Finds DLC vil legge til over 40 nye utstillinger å oppdage og bygge, inkludert en Teanie Kettle, en Novel Wardrobe, og en Flying Carpet, og de vil alle gi magiske bonuser og velsignelser hvis de vedlikeholdes riktig. Å skaffe dem vil imidlertid kreve litt knokefett, ettersom du nå må ansette Fantasy Experts som faller inn i Barbarian, Wizard, Rogue, og Bard klasser, og sende dem på store utstillinger der de vil møte drageangrep, trenger å åpne låste dører og håndtere andre fantasy-inspirerte hindringer.

Det vil nå også være tre nye gjestearketyper, 26 ekstra dekorasjoner å plassere, Mythical Gear utstillinger å bruke, og alt dette vil bli lansert så snart som 17. juli. Sjekk ut kunngjøringstraileren for DLC nedenfor.