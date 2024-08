Two Point Studios' kommende spill lar deg bygge museer

Først måtte vi kurere pasienter på sykehus, så måtte vi undervise barn på universitetene, og nå er det på tide å utdanne massene i Two Point Studios nylig annonserte spill, Two Point Museum.

Både Two Point Hospital og Two Point Campus har vært utmerkede spill, så det å få bygge en haug med dinosaurbein og tine opp frosne steinaldermennesker føles som et passende skritt for serien.

Utseendemessig, og sannsynligvis også spillmessig, ser det ut til å være veldig likt de to foregående spillene. Dessverre fikk vi ingen utgivelsesdato, men vi vet at det vil bli utgitt på PC via Steam, PlayStation 5 og Xbox Series X / S. Du kan sjekke ut kunngjøringstraileren nedenfor.