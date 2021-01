Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD nådde Kickstarter-målet på bare få timer

Du ser på Annonser

Det er snart 20 år siden Ty the Tasmanian Tiger debuterte som spillmaskot. Selv om hans eventyr var gøyalt florerte det av maskoter på den tiden, og Ty ble aldri noen gigant, selv om spillet fikk tre etterfølgere. Men fansen har ikke glemt han. Da en Kickstarter-kampanje ble satt i gang for å slippe en HD-versjon av Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue til PlayStation 4, Switch og Xbox One, nådde den målet sitt på bare drøyt åtte timer.

Forgjengeren fikk en HD-utgave i mars i fjor, og utviklerne lover å finpusse og fikse en del problemer, legge til nyheter (som Achievements/Trophies og Joy-Con-støtte til Switch samt en høyere vanskelighetsgrad) med mål om at det skal lanseres i løpet av første halvdel av 2021.

Originalen ble sluppet til Gamecube, PlayStation 2 og Xbox i 2004 (et GameBoy Advence-spill med samme navn ble også sluppet, men det var et helt annet spill).

Er det flere glemte maskoter der ute du synes fortjener å gjenopplives på samme måte?

Takk, Nintendo Life