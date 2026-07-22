Tyfonen Bavi tvinger over 260 000 mennesker til å evakuere i Kina

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I går rapporterte vi at den sørvestlige regionen Yunnan i Kina hadde blitt rammet av et jordskjelv, men nå er det den nordøstlige provinsen Liaoning som er hardt rammet av et annet værfenomen: en tyfon. Den heter Bavi, og har foreløpig tvunget mer enn 260 000 mennesker til å søke tilflukt i tryggere områder.

Selv om det ikke er rapportert om omkomne, forstyrrer det kraftige regnet hverdagslivet og transporten, ifølge Reuters. Skoler og opplæringssentre er stengt, offentlig transport er fortsatt innstilt eller sterkt forstyrret i byer som Shenyang og Jilin, og flomvannet har forårsaket uvanlige farer, blant annet et drivende fyrtårn som klarte å kutte en høyspentledning.

Tyfonen Bavi varer også uvanlig lenge og bærer fortsatt på enorme mengder fuktighet. Til sammenligning er stormen omtrent på størrelse med Frankrike og har holdt sin varme kjerne intakt i nesten to uker, noe som gjør at den kan beholde fuktigheten mens den beveger seg nordover mot den koreanske halvøya. Dette har naturligvis økt risikoen for ytterligere ekstrem nedbør.