Tyrkia er villig til å være vertskap for et Formel 1-grandprix i 2026

Tyrkia var for første gang vertskap for Formel 1-løp mellom 2005 og 2011, og senere i 2020 og 2021, som en midlertidig løsning på grunn av Covid-19-pandemien, på Istanbul Park. TOSFED, det tyrkiske bilsportforbundet, ønsker imidlertid mer, og har sagt at de er villige og klare til å arrangere et Grand Prix allerede neste år hvis en av arrangørene skulle avlyse det.

F1-kalenderen for 2026 ble kunngjort i juni i fjor, med Madrid i stedet for Imola. Tyrkia er ikke med i planene, men Eren Uclertopragi, president i det tyrkiske forbundet, sa til Motorsport at "det er en sterk forpliktelse fra regjeringen om å bringe Tyrkia tilbake i Formel 1-kalenderen med en permanent og langsiktig avtale".

Han bekrefter at det har vært samtaler med F1 og FIA og drømmer til og med om at i 2026, "i tilfelle et løp ikke kan avholdes av forskjellige grunner, kan vi være vertskap for det tyrkiske Grand Prix. Men i motsetning til under pandemien ønsker vi ikke å være vertskap for et enkeltstående erstatningsløp."

De foreslår til og med en dato, september, der Aserbajdsjans GP vil finne sted i deres "søsterland", noe som vil lette logistikken. I 2020-utgaven vant Lewis Hamilton Tyrkias GP. Valtteri Bottas vant det i 2021. Felipe Massa vant det tre ganger på rad for Ferrari i 2006, 2007 og 2008.