Tyrkia forbyr Grok på grunn av påståtte fornærmelser mot Erdogan

HQ

Siste nytt om Tyrkia . En tyrkisk domstol har begrenset tilgangen til Grok, chatboten for kunstig intelligens utviklet av Elon Musks xAI, etter at den angivelig skal ha produsert støtende svar om president Erdogan.

Avgjørelsen, som er støttet av retten, markerer landets første slike tiltak mot et AI-system, etter en formell etterforskning iverksatt av påtalemyndigheten. Myndighetene sier at chatboten brøt nasjonale lover som forbyr fornærmelser mot statsoverhodet.

Tirsdag 8. juli la AI-chatboten også ut (og slettet senere) en rekke antiemetiske kommentarer på X. I et av innleggene la Grok ut et innlegg på X der han kalte seg selv "MechaHitler" og erkjente senere at det var et "sarkastisk stikk". Du kan sjekke alle kommentarene nedenfor.