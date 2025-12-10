Tyrkia og USA undersøker Ankaras mulige retur til F-35-jagerflyprogrammet

HQ

USA er i fornyede samtaler med Tyrkia om at Ankara potensielt kan bli med i F-35-jagerflyprogrammet igjen, sa USAs ambassadør Tom Barrack onsdag. Washington utviste Tyrkia fra prosjektet i 2020 og innførte sanksjoner etter at Ankara kjøpte det russiske luftvernsystemet S-400, en beslutning USA mener truer sikkerheten til F-35 og NATOs forsvar.

Barrack sa at diskusjonene har blitt mer konstruktive de siste månedene, og ga arbeidsforholdet mellom president Donald Trump og Tyrkias president Tayyip Erdogan æren for å ha skapt en "ny atmosfære av samarbeid". Han understreket likevel at USAs lovgivning hindrer Tyrkia i å delta i programmet så lenge landet fortsatt eier eller driver S-400-systemet.

En ny atmosfære av samarbeid

Ankara fastholder at det var urettferdig at landet ble trukket ut av F-35-prosjektet, og insisterer på at S-400-flyene ikke vil bli integrert i NATO-systemer. Tyrkiske tjenestemenn har også gjentatte ganger avvist å reversere kjøpet. Likevel sier utenriksminister Hakan Fidan at han forventer at sanksjonene vil bli opphevet "veldig snart", noe som signaliserer optimisme om at de allierte kan løse den langvarige striden.

Til tross for klare hindringer virker begge sider ivrige etter å komme videre. Washington håper at de pågående samtalene kan føre til et gjennombrudd som tilfredsstiller USAs og Tyrkias sikkerhetskrav, mens Ankara fortsetter å søke rehabilitering innenfor det vestlige forsvarsrammeverket, uten å gi opp den russiske maskinvaren som står i sentrum for den fastlåste situasjonen.