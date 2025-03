Tyrkia ser på Syria-avtale med skepsis, men håp

HQ

Tyrkia er fortsatt forsiktig optimistisk med hensyn til avtalen mellom de kurdisk-ledede Syriske demokratiske styrkene og Syrias nye regjering, sier en tyrkisk tjenestemann tirsdag (via Reuters).

Avtalen, som integrerer SDF-kontrollerte institusjoner i Damaskus' administrasjon, kommer på et ømtålig tidspunkt da Syria sliter med intern uro og etterdønningene av massedrapene i vest.

Tyrkia, som lenge har vært imot SDF på grunn av deres bånd til YPG-militsen, som Ankara anser som en terroristorganisasjon, insisterer på at full integrasjon må bety oppløsning av separate kommandostrukturer, og ikke bare en symbolsk omprofilering.

Med tyrkiske styrker fortsatt til stede i Nord-Syria, og Ankara fastholder en bestemt holdning til terrorbekjempelse, kan denne avtalen enten markere et skritt i retning av regional stabilisering eller bli nok et flammepunkt i et allerede ustabilt landskap.