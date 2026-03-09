Verdensnyheter
Tyrkia sier at NATOs forsvar har avskjært en ny iransk ballistisk rakett
Vrakrester fra missilet falt ned i den sørøstlige provinsen Gaziantep, men det ble ikke rapportert om noen omkomne.
Tyrkia har nettopp sagt at NATOs luftforsvar har avskjært et annet ballistisk missil avfyrt fra Iran som kom inn i landets luftrom, opplyste forsvarsdepartementet mandag. Vrakrester fra missilet falt ned i den sørøstlige provinsen Gaziantep, men det ble ikke rapportert om noen omkomne.
Departementet advarte om at det ville ta "nødvendige skritt uten å nøle" for å beskytte sitt territorium og oppfordret alle parter til å ta hensyn til Ankaras advarsler. Avskjæringen ble utført av luftforsvarssystemer utplassert under NATO i det østlige Middelhavet.
Det er det andre iranske ballistiske missilet som har vært rettet mot Tyrkia den siste uken, midt i den stadig mer omfattende konflikten mellom Iran og vestlige allierte. Dette var det første.