Tyrkia tilbyr seg å være vertskap for nye samtaler mellom Russland og Ukraina

HQ

På treårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina har Tyrkia nok en gang strukket ut en olivengren og tilbudt seg å være vertskap for mulige samtaler mellom Ukraina og Russland i håp om å skape fred i regionen (via Reuters).

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og utenriksminister Hakan Fidan uttrykte at Tyrkia er villig til å legge til rette for ethvert initiativ som kan føre til fred. Dette tilbudet er et ekko av Tyrkias tidligere engasjement for å sikre en korneksportavtale mellom de to landene etter Russlands invasjon.

Selv om Tyrkias støtte til Ukrainas territorielle integritet fortsatt er klar, understreket Fidan at begge sider må være villige til å engasjere seg for at fredssamtalene skal lykkes. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov gjentok Russlands holdning til betingelsene for fred, og gikk spesielt imot Ukrainas NATO-medlemskap. Ukrainas president Volodymyr Zelenskij roste nylig Tyrkia som en viktig sikkerhetspartner for Ukraina. Foreløpig gjenstår det å se om dette diplomatiske tilbudet vil føre til konkrete resultater.