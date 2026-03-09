Tyrkia utplasserer F-16-jagerfly og luftvern til Nord-Kypros

HQ

Tyrkia har utplassert seks F-16 Fighting Falcon-jagerfly og luftvernsystemer i den selverklærte tyrkiske republikken Nord-Kypros, opplyser forsvarsdepartementet mandag, med henvisning til den økte regionale spenningen knyttet til krigen med Iran. Ankara sa at beslutningen var ment å styrke sikkerheten til det tyrkisk-kypriotiske samfunnet.

Europeiske makter har også økt den militære aktiviteten rundt Kypros etter at et droneangrep i forrige uke rammet den britiske flybasen RAF Akrotiri. Sikkerhetsmyndigheter mener at dronen ble skutt opp av den Iran-støttede gruppen Hizbollah.

Tyrkia sa at ytterligere tiltak kunne komme avhengig av utviklingen i regionen. Utplasseringen vakte kritikk fra Nikos Christodoulides, som beskrev Tyrkia som en okkupasjonsmakt på øya, mens tyrkiske tjenestemenn insisterte på at tiltaket var rent defensivt og hadde som mål å opprettholde maktbalansen.

Som forsvarsdepartementet uttalte:

I forbindelse med den siste utviklingen i regionen vår har seks F-16-jagerfly og luftvernsystemer blitt utplassert i Den tyrkiske republikken Nord-Kypros fra og med i dag. Som et resultat av evalueringene som vil bli gjort avhengig av utviklingen, vil ytterligere tiltak bli iverksatt om nødvendig.