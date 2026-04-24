      Tyrkias Grand Prix i Istanbul er tilbake på Formel 1-kalenderen mellom 2027-2031

      Banen er spesielt krevende, spesielt den berømte sving 8 med dramatiske høydeforandringer.

      Formel 1 kommer tilbake til Tyrkia fra og med neste år: FIA, F1 og det tyrkiske bilsportforbundet har kunngjort at Tyrkias Grand Prix kommer tilbake i fem år, mellom 2027 og 2031, igjen på Istanbul Park-banen, etter en ny avtale med ungdoms- og idrettsdepartementet.

      Istanbul Park-banen fikk rykte på seg for å være en av de mest krevende banene på grunn av dramatiske høydeforandringer som utfordret bilens ytelse, spesielt i sving 8 med flere akser. Tyrkias Grand Prix ble arrangert for første gang i landet mellom 2005 og 2011, og Felipe Massa vant det tre ganger på rad for Ferrari i 2006, 2007 og 2008.

      Deretter ble det gjeninnført i 2020- og 2021-kalenderen som et siste øyeblikk-tillegg i de forkortede sesongene på grunn av Covid-19-pandemien, med seire fra Lewis Hamilton i 2020 og Valtteri Bottas i 2021. Tyrkia har gjort seg fortjent til å ha et regelmessig F1 Grand Prix, ettersom sporten fortsetter å vokse med 19 millioner fans og 7,5 millioner følgere på sosiale medier.

