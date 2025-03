Istanbuls ordfører fengslet i påvente av rettssak under økende uro

HQ

Siste nytt om Tyrkia . En tyrkisk domstol har beordret Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu fengslet i påvente av en rettssak mot ham for korrupsjon, noe som allerede har ført til omfattende protester over hele landet.

Imamoglu, som er en sentral opposisjonsfigur til president Erdogan, står anklaget sammen med over 20 andre i forbindelse med korrupsjonsetterforskning. Arrestasjonen av Imamoglu, som av mange oppfattes som politisk motivert, har blitt fordømt av europeiske ledere og opposisjonspartier.

Til tross for at han benekter anklagene, eskalerer situasjonen raskt i takt med at protestene fortsetter, og myndighetene har arrestert hundrevis av personer over hele landet. Samtidig som protestene fortsetter, øker spenningen mellom Erdogans regjering og opposisjonen.