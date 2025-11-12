Tyrkisk militærfly bryter sammen i luften over Georgia

HQ

Videoopptak viser øyeblikket da et tyrkisk C-130-transportfly brøt sammen i luften før det styrtet i Georgia tirsdag, og 20 soldater ble drept, ifølge tyrkiske myndigheter. Flyet, som hadde tatt av fra Aserbajdsjan, styrtet i Georgias Kakheti-distrikt, nær grensen til Aserbajdsjan.

Nødetatene ankom stedet tidlig onsdag, og fant vridd metall og brennende vrakdeler spredt utover en gresskledd ås. Tyrkias forsvarsdepartement bekreftet at felles inspeksjoner med georgiske og aserbajdsjanske myndigheter er i gang, mens Lockheed Martin (flyets produsent) tilbød assistanse i etterforskningen.

Foreløpige bilder tyder på at det 57 år gamle flyet fikk en strukturell feil, og at haleseksjonen løsnet midt i flyvningen. C-130 Hercules, et mye brukt militært transportfly, har vært en del av Tyrkias flåte siden 2010. Ankara inngikk nylig en avtale om å anskaffe nyere C-130J-modeller fra Storbritannia for å modernisere sine lufttransportoperasjoner.