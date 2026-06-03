Tyrkisk politiker kritiserer "kulturell degenerasjon og løsrivelse fra verdier" etter Kanye West-konsert

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Kanye West opptrådte for første gang siden 2014 i Europa sist lørdag, på Atatürk Olympic Stadium i Istanbul, foran et rapportert publikum på 118 000 mennesker, som West sa var den "største stadionkonserten noensinne", men konserten fikk kritikk fra den tyrkiske regjeringen, og Oktay Saral, sjefsrådgiver for president Erdogan, skrev tirsdag at "titusenvis av mennesker som entusiastisk synger 'I am a God' er en alvorlig sak som krever nøye undersøkelse", med henvisning til en sang fra 2013.

"118 000 unge mennesker har blitt gjort til deltakere i et show med retorikk og symboler som strider mot vår tro og våre sivilisatoriske verdier, alt ved å betale for det", og oppfordret Kultur- og turistdepartementet "til å utvise langt større forsiktighet ved arrangementer av denne typen, som berører vår nasjons åndelige og kulturelle følsomhet. Nasjonens barn må holde fast ved sine egne sivilisatoriske verdier, ikke den globale kulturindustriens diktat."

I et oppfølgingsinnlegg onsdag ettermiddag, etter at det opprinnelige innlegget hans ble lagt til kontekst av brukere på X som hevdet "folk kjøper sine egne billetter, så det er ikke indoktrinering", Saral insisterte på at "de enten er for overfladiske til å forstå at det som kritiseres verken bare er en sang eller en konsert", og beskrev det som et spørsmål om "kulturell degenerasjon, moralsk erosjon og løsrivelse fra verdier som påtvinges vår ungdom, våre barn".

Kanye Fans fikk konserter avlyst over hele Europa, men vil opptre i Nederland, Spania eller Portugal

Konserten i Istanbul er den første av en europeisk turné som også vil gå til Nederland (6. og 8. juni), Georgia (12. juni), Albania (11. juli), Spania (30. juli) og Portugal (7. august), etter at konserter i Italia ble avlyst og han fikk innreiseforbud til Storbritannia. Han hadde også avlyst konserter i Frankrike, Polen og Sveits.

Den amerikanske rapperen har blitt kritisert for stadige antisemittiske kommentarer, for å ha erklært seg selv som nazist, for å ha gitt ut en sang med tittelen "Heil Hitler" og til og med solgt t-skjorter med hakekors på. I forbindelse med sitt siste album ba West om unnskyldning i Wall Street Journal, og sa at han hadde "mistet kontakten med virkeligheten" og led av en episode med "psykotisk, paranoid og impulsiv atferd".