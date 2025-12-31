Tysk bankhvelvkupp gir millioner i juleferien

HQ

Tyver utnyttet julestengingen til å bryte seg inn i hvelvet til en Sparkasse-bankfilial i Gelsenkirchen i Vest-Tyskland, og stakk av med verdisaker og kontanter til en verdi av mer enn 10 millioner euro, opplyser politiet.

Ifølge etterforskerne boret de mistenkte seg gjennom en tykk betongvegg for å få tilgang til hvelvet, og deretter brøt de opp flere tusen bankbokser som tilhørte kunder. Innbruddet gikk ubemerket hen i flere dager, ettersom banker og de fleste forretninger holdt stengt fra kvelden 24. desember.

Forbrytelsen ble først oppdaget tidlig mandag morgen etter at en brannalarm ble utløst. Da hadde gjerningsmennene allerede stukket av, og etterlatt seg et stort hull i hvelvveggen og omfattende skader inne i lokalet.

Sinte kunder samlet seg utenfor filialen på tirsdag og krevde informasjon. Flere fortalte til lokale medier at de hadde lagret sparepenger, kontanter og familiesmykker i bankboksene, uten å få klarhet i hva som hadde blitt stjålet.

Politiet sa at vitner hadde sett flere menn med store vesker i et nærliggende parkeringshus lørdag kveld. En svart Audi RS6, som senere ble identifisert som stjålet i Hannover, ble også sett forlate området med maskerte personer. En etterforskning er i gang, og ingen arrestasjoner er kunngjort så langt.