Tysk etterretning antyder at COVID-19 sannsynligvis har rømt fra et kinesisk laboratorium

Tysklands etterretningstjeneste konkluderte allerede i 2020 med at koronaviruset som er ansvarlig for covid-19, sannsynligvis har rømt fra Wuhan Institute of Virology, og tillegger teorien en sannsynlighet på 80-90 %, ifølge en nylig publisert rapport (via Reuters).

Vurderingen, som aldri ble offentliggjort, men som ble delt med den amerikanske etterretningstjenesten CIA i 2024, var basert på hemmeligstemplet etterretning og offentlige data, og tydet på sikkerhetsbrudd og kontroversielle virusforbedrende eksperimenter ved det kinesiske laboratoriet.

Selv om Kina bestemt har avvist slike påstander, er saken fortsatt politisk ladet, og etterretningsbyråer i og utenfor USA er fortsatt uenige om hvorvidt pandemien skyldtes en laboratorieulykke eller en naturlig spredning.