Tysk fotballdommer utsatt for homofobisk angrep få dager etter å ha fridd offentlig til sin forlovede

Et homofobisk overfall har sjokkert tysk fotball: Den 27 år gamle dommeren Pascal Kaiser, som ble kjent 30. januar da han fridde til kjæresten sin i forkant av en Bundesligakamp mellom FC Köln og VfL Wolfsburg, som endte 1-0 til hjemmelaget. Natt mellom lørdag og søndag 8. februar ble Kaiser angrepet av tre menn da han satt og røykte i hagen sin.

Kaiser la ut et bilde på sykehuset, der han ble innlagt etter å ha pådratt seg en skade på høyre øye. Politiet sier at motivet for angrepet fortsatt er uklart. Men etter at bildet gikk viralt, hadde Kaiser (som har låst Instagram-kontoen sin) mottatt trusler, og hjemmeadressen hans hadde lekket ut.

Den spanske politikeren Carla Antonelli delte historien og forklarte at Kaiser allerede hadde varslet det lokale politiet på grunn av truslene, og at de hadde fortalt ham at han ikke var i umiddelbar fare. "Det er et forferdelig budskap; hvis du gjør deg selv synlig, slår vi deg tilbake inn i skapet".

Kaiser er en av få åpne LHBT-dommere i profesjonell fotball, og kom ut som bifil i 2021. Øyeblikket av frieriet, lagt ut av FC Köln, da det skjedde på deres stadion, har fått over 180 000 likes. I en tale i Schwulissimo, et skeivt magasin i Tyskland (via Attitude), sa Kaiser at hans oppdrag var "å skape synlighet, å være en stemme og å oppmuntre folk som ennå ikke er modige nok til å si ifra."