Tysk pizzeria raidet etter at politiet fant ut at det mest populære hemmelige menyelementet er kokain

HQ

Som barn hørte du sikkert rykter om at det lokale gatekjøkkenet solgte narkotika bak disken. Ikke det? Da var det bare meg. En pizzeria i Tyskland har i alle fall bevist at ryktet er helt sant, etter at politiet rykket inn for å raide virksomheten i den tro at den solgte kokain.

Ifølge Sky News ble politiet tipset av næringsmiddelinspektører, som fant ut at et av de mest solgte menyelementene på restauranten i Düsseldorf var kokain. Politiet raidet først restauranten og fant kokain, cannabis og 268 000 euro i kontanter, men etter at sjefen ble holdt i varetekt i noen dager, fikk han lov til å vende tilbake til restauranten sin.

Deretter bygget politiet opp en sak og fant lederen bak operasjonen, og hele narkotikaringen ble tatt. Pizzeriaens leder ble pågrepet da han forsøkte å flykte ut av landet, og sitter fortsatt i politiets varetekt.

Dette er en annonse: