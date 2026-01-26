Tysk rekkeviddetest viser hvor mye rekkevidde elbiler mister i virkelig kaldt vær

HQ

Nord-Europa opplever stadig kaldere temperaturer i disse dager, og det er derfor naturlig å være nysgjerrig på hvordan kaldt vær påvirker elbilens estimerte rekkevidde. Selv om noen har sensorer som gir deg et rimelig estimat basert på disse faktorene, har de fleste faktisk ikke det, og sjåfører rapporterer ofte om plutselige fall eller endringer i rekkevidden.

Tyske ADAC har derfor testet effekten av minusgrader, der de har testet 14 populære elbiler for å se hvordan disse forholdene påvirker rekkevidden.

Blant de 14 testede elbilene er det tydelig at det er stor forskjell på hvordan strømmen forbrukes aktivt om vinteren, og BYD Sealion 7 Excellend AWD kom ut med en rekkevidde på 293 kilometer med et batteri som var i stand til en WLTP på 502 kilometer. Den brukte 353 Wh/km ved 0 grader på motorvei.

I den andre enden av skalaen brukte Tesla Model Y Premium AWD bare 222 Wh/km, og kom på en teoretisk førsteplass, etterfulgt av Audi A6 Avant e-tron Performance, VW ID.7 Tourer Pro og Skoda Elroq 85.