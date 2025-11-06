Tysk sykepleier dømt til livstid for å ha drept ti pasienter "i et forsøk på å redusere arbeidsmengden"

HQ

En palliativ sykepleier i Tyskland er dømt til livsvarig fengsel etter å ha blitt dømt for å ha drept 10 pasienter og forsøkt å drepe 27 andre i et forsøk på å lette arbeidsmengden under nattevaktene.

Påtalemyndigheten sa at mannen, som ikke har blitt navngitt offentlig i henhold til tysk personvernlovgivning, injiserte de fleste eldre pasientene sine med smertestillende og beroligende midler på et sykehus i Wuerselen i Vest-Tyskland mellom desember 2023 og mai 2024.

Ifølge Agence France-Presse (AFP) hadde mannen jobbet ved institusjonen siden 2020, etter å ha fullført sykepleierutdanningen i 2007.

En selvutnevnt "mester over liv og død"

Under rettssaken i Aachen beskrev aktoratet at sykepleieren viste "irritasjon" og mangel på empati overfor pasienter som trengte intensivbehandling. De beskyldte ham for å opptre som en selvutnevnt "mester over liv og død".

Retten fikk høre at han ga store doser morfin og midazolam til pasienter i løpet av nattskiftet, noe som førte til flere dødsfall. Han ble arrestert i 2024 etter at interne gjennomganger hadde vekket mistanke om uvanlig mange dødsfall på avdelingen hans.

Da dommen ble avsagt, slo retten fast at forbrytelsene hans hadde en "særlig alvorlig skyldgrad", noe som i praksis utelukket ham fra tidlig løslatelse etter 15 år. Nå har han fortsatt rett til å anke.

Tysklands mest produktive seriemorder i moderne historie

Myndighetene gjennomfører nå ekshumeringer for å finne ut om sykepleieren kan ha drept flere pasienter i løpet av sin karriere. Påtalemyndigheten har antydet at det kan komme ytterligere siktelser hvis flere ofre blir identifisert.

Saken har blitt sammenlignet med saken til Niels Högel, en tidligere sykepleier som i 2019 ble dømt for å ha drept 85 pasienter mellom 1999 og 2005. Högel regnes som Tysklands mest produktive seriemorder i moderne historie.